UNA verzuimt aan te haken bij de top: teleurstellende remise in Brabantse derby tegen OSS'20

Rijden onder invloed, hoe voelt dat? Volop ongelukken in de simulator van het CBR

EINDHOVEN - Hoe voelt het om te rijden met alcohol of drugs op? Bij het CBR aan de Hoevenweg en op het 18 Septemberplein in Eindhoven konden passanten het vrijdag zelf proberen, in een simulator van het CBR. ,,Heftig om zo onstabiel te rijden.”