Unitas’59 laat kans op lijfsbehoud glippen, Wilhelmina Boys mag zich opmaken voor toetje

UITLEG PSV op examen voor een Champions Lea­gue-zo­mer met deze vijftien mogelijke tegenstan­ders én een geplaatste status

PSV kan zich zondagmiddag in Alkmaar voegen bij de acht ploegen die deze zomer in de derde voorrondes van het toernooi om de Champions League instromen. Alleen kan Ajax de Eindhovenaren nog wel bedreigen, bij een zege in Enschede. Na een onrustige week met het vertrek van trainer Ruud van Nistelrooij heeft Fred Rutten het roer in handen. De ervaren Tukker was dit jaar ook op 19 februari al eindverantwoordelijk bij FC Utrecht-PSV, toen Ruud van Nistelrooij ziek op bed lag.