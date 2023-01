Units St. Antonius Abt zijn écht tijdelijk

ACHT - De angst in kerkdorp Acht is groot dat de units op het Merwedeveld voor de tijdelijke huisvesting van basisschool St. Antonius Abt niet zo tijdelijk zijn.

Maar tijdelijk is tijdelijk aldus wethouder Stijn Steenbakkers van onderwijs. ,,De units blijven op het veld voor zo lang ze nodig zijn. De units zijn aangekocht alleen voor het huisvesten van onderwijs omdat er veel verschuivingen zijn binnen het onderwijs.” Raadsvragen van fractievoorzitter Remco van Dooren (CDA) hebben hier vorige week duidelijkheid over gegeven tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Die angst bleek tijdens de informatieavond in januari van de Dorpsraad Acht over de tijdelijke school. De basisschool is vorig jaar door een brand verwoest en wacht op nieuwbouw. Om die tijd te overbruggen, komen er units op het Merwedeveld voor heel de school. Nu zit de bovenbouw op een andere locatie.

Ook spraken, met name ouders, hun zorg uit over meer vertraging. Was er eerst sprake van begin januari, nu is de planning dat de school na de meivakantie kan starten in de units. Van Dooren benadrukt daarom het belang van een goede communicatie met de Achtenaren om eventuele bezwaren vooraf weg nemen en zo vertragingen tegen te gaan. Steenbakkers reageert met de belofte de Dorpsraad te blijven informeren en wijkinfo’s te verspreiden. Ook gaat hij in gesprek met de organisatie van de kermis, die jaarlijks op het veld wordt gehouden, voor een alternatieve locatie.

Van Dooren verzoekt de wethouder meteen te kijken naar een bredere ontwikkeling van het gebied rondom te school. Van Dooren: ,,Zijn er andere functies mogelijk? Is het te combineren met een gezondheidscentrum, woningen of een supermarkt? Het is goed om het centrum in een keer goed aan te pakken. Essentieel voor de leefbaarheid en inrichting van het dorp op de lange termijn.”