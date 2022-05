Vaarverbod op de Dommel harde klap voor kanoverhuurders; ‘Ik vrees dat dit een voorbode is’

Lintje voor ‘Mister Mensfort’ Jan van Peer; al 25 jaar korte lijntjes en lange speeches

Met het lintje op zijn giletje en de tranen in de ogen vertelt de zojuist tot lid in de orde van Oranje Nassau benoemde Jan van Peer dat zijn nette outfit de enige hint was dat er vanavond op het jubileumfeest in wijkcentrum de Werf iets bijzonders stond te gebeuren. “Verschillende mensen zeiden dat ik wel een mooi pak aan moest trekken, terwijl ik het liefste gewoon in een spijkerbroek rondloop.”

15 mei