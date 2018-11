Vader in bijzijn van dochter zomaar bewusteloos geslagen in Eindhoven, daders herkenbaar in beeld

Blog Stigmama: Opgebrand

18:53 Vandaag is het 5 jaar en 8 maanden geleden dat, zoals ik dat noem, “het licht uit ging in mijn hoofd”. Ik weet nog precies waar ik was, hoe het voelde en waardoor het kwam maar ik had er totaal geen grip op. En voor een persoon die graag overal controle over heeft was dat zeer verontrustend.