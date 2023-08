Valse kaartjes in omloop voor festival Hidden Garden, dat zaterdag plaatsvindt in Eindhoven

PROFIEL Hoe het Yorbe Vertessen alsnog is gelukt om waardevol te zijn voor PSV

PSV liet hem afgelopen winter naar Union Sint-Gillis gaan: Yorbe Vertessen. Daar snoof de jonge Belg frisse lucht op en hervond hij zijn zelfvertrouwen. Nu is Vertessen plots waardevol voor PSV en legde hij zijn tweede treffer in twee eredivisiewedstrijden in het net. PSV was er goed mee, want won mede daardoor zaterdagavond met 3-1 in Arnhem.