Van Abbemuseum verwerft designverzameling van Lidewij Edelkoort

Eigenaar Steentjes­kerk wil geen druk zetten op gemeente en rekent op vrijwilli­ge overdracht

EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven hoeft de Steentjeskerk niet binnen drie dagen na uitspraak van de rechter over te dragen aan eigenaar Kolen Holding BV. Dat laat het bedrijf weten nadat de rechter de gemeente woensdag in het ongelijk stelde: ‘Het bedrijf is niet uit op ‘onnodige verharding van de verhouding’.

18:00