,,In het verleden hadden we soms misschien vasthoudender moeten zijn tegen sloop van panden. Sommige besluiten zijn ook genomen voordat wij actief werden, zoals de sloop van delen van het NatLab en van de golfkartonfabriek SYY, beide aan de Kastanjelaan. Met de inzichten van nu was sloop toen niet nodig geweest. Al is het nu te laat om daar nog een oordeel over te geven. Maar we moeten er wel van leren”, zegt voorzitter Jan van de Sande van de werkgroep Strijp-S van de erfgoedwaakhond.