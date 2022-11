Van de eerste plaat verdwenen nog 700 stuks in de shredder, nu is Peter Pan Speedrock ‘voor de krenten’ terug

Docent Eckartcol­le­ge grijpt net naast titel Geschiede­nis­do­cent van het jaar

EINDHOVEN - Docent Daan Krahmer (28) van het Eckartcollege in Eindhoven heeft net naast de titel Geschiedenisdocent van het jaar gegrepen. In het Rijksmuseum ging Hendrik Atze van Doezum van het Lauwers College in Buitenpost er zaterdag met de winst vandoor.

