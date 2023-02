Van net geen stap naar Real Madrid, naar de Geldrop Vrouwen: het bijzondere levenspad van Ad van de Wiel

Carnaval, dat is de wereld op z’n kop (en dit jaar nog meer dan anders)

Terwijl in Turkije en Syrië langzaam maar zeker de puinhopen van de allesverwoestende aardbeving worden opgeruimd en het aantal slachtoffers de 40.000 al voorbij is, worden in de regio de slingers opgehangen. En ondanks dat er in Oekraïne dagelijks strijd wordt geleverd om de Russen te verjagen, wordt hier vandaag de polonaise ingezet. Carnaval 2023 wordt de wereld op z’n kop. Nog meer dan andere jaren.