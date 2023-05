Van Nistelrooij is teleurgesteld over de fouten bij PSV: ‘Zo maak je het jezelf heel moeilijk’

met video Invaliden­au­to verwoest door mogelijk aangesto­ken brand in Eindhoven: alleen frame blijft over

EINDHOVEN - Een invalidenauto is in de nacht van vrijdag op zaterdag volledig verwoest door een brand in Eindhoven. Van het 45 kilometer-wagentje bleven door de vlammen alleen nog maar het stalen frame en de wieldoppen over. De politie houdt rekening met brandstichting.