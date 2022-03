Van racebaan naar stadsboulevard in vier maanden tijd: Afsluiten Eindhovense kruising bij Lichttoren verloopt soepel

Ook de westelijke Binnenring in Eindhoven wordt autoluw, Emmasingel, Keizers­gracht en Wal op de schop

EINDHOVEN - Nu is het nog een populaire racebaan voor automobilisten die even gas willen geven maar volgend jaar wordt de Emmasingel in Eindhoven een groene stadsboulevard waar 30 kilometer per uur de maximale snelheid is.

7 oktober