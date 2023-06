Vandaag kans op bewolkte dag in Eindhoven

TU/e vreest nieuwe regels voor Nederlands­ta­lig onderwijs: ‘Vrijwel al onze opleidin­gen zijn in het Engels’

EINDHOVEN - Het kabinet wil een rem op de instroom van studenten uit het buitenland. De manier om dat voor elkaar te krijgen is door het inperken van Engelstalig onderwijs. Dat is een probleem voor de TU/e, waar bijna alle opleidingen in het Engels zijn.