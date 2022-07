Vane-kok Casimir Evens stapt uit de schaduw, in nieuw restaurant in Sint-Oedenrode zijn alle ogen op hem gericht

Al jaren zit het plannetje in zijn hoofd. Voor het uitbreken van de coronacrisis al. Het is iets dat hij in alle landen om ons heen nog niet eerder gezien heeft. Maar voor Casimir Evens, die jarenlang kookte in Vlaamse restaurants met twee Michelinsterren en inmiddels al bijna vijf jaar de chef is bij Vane in Eindhoven, wordt de drang om zijn droom uit te voeren alleen maar sterker.