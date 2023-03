Variabel of vast energiecontract, wie neemt de gok en wie kiest voor zekerheid?

indebuurt.nl Een portie vrolijk­heid: dit zijn geluksplek­ken in Eindhoven

Van een boomgaard bij de Philips Fruittuin tot het voormalige Philipsterrein Strijp-S: in Eindhoven is van alles te ontdekken. Wist je dat onze stad zelfs heuse geluksplekken heeft? Die zijn in het leven geroepen voor Dutch Happiness Week, een geluksweek van 18 tot en met 26 maart 2023. Hier kun je terecht voor een dosis vrolijkheid.