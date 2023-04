VDL herschikt bedrijven: werk naar Nedcar en uitbreiding voor ASML-toeleverancier ETG

indebuurt.nl Even nagenieten: zo zag Koningsdag 2023 in Eindhoven eruit

Struinen over de vrijmarkt in Woensel-West, in je oranje outfit biertjes drinken op het Wilhelminaplein of dansen op de Kleine Berg. Op donderdag 27 april kleurde Eindhoven oranje en dat leverde leuke plaatjes op. Dit was Koningsdag Eindhoven 2023.