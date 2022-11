VDL neemt Italiaans familiebedrijf over: met 107e VDL-dochter sterker in voedselverwerkende industrie

Ongehoorde muziek met boodschap: ‘Iedereen met passie kan bij Rararadio een show draaien’

EINDHOVEN – Twee hoofdprijzen sleepte radiostation Rararadio in de wacht bij de Cultuurprijzen Eindhoven. Terecht? Wat gebeurt er in die mysterieuze containers op het Ketelhuisplein? ,,We willen ook politiek bewustzijn creëren.”

2 november