Veel betrokkenen verrast door Eindhovense zorgplannen: ‘Dit is zo gedoemd te mislukken’

‘Te lief’ voor PSV: Jozefzoon miste die over-mijn-lijk-mentali­teit die je bij een topclub nodig hebt

PSV-supporters zullen hem vooral herinneren van de assist op de befaamde 4-3 tegen Feyenoord eind 2014. Zijn pass werd door Memphis Depay in de slotminuut binnen gewerkt, waardoor PSV die topper won. Inmiddels is Florian Jozefzoon (32) neergestreken in Waalwijk, bij RKC, waarmee hij zondagmiddag in eigen huis tégen PSV speelt.