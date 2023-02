Veel carnavalsoutfits met korte rokjes en diepe decolletés: Zijn vrouwen daar niet klaar mee?

Nog steeds geen gratis maandver­band in Eindhoven, na jaar niet eens onderzoek gedaan

EINDHOVEN - Precies een jaar nadat een initiatief voor gratis menstruatieproducten en babyluiers werd gelanceerd én toegejuicht in Eindhoven, is daar nog niks van terechtgekomen. Waar de politiek bang voor was, is uitgekomen. Er wordt gewacht op de uitkomst van onderzoek dat nog amper is begonnen.

16:38