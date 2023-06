Veel hout in nieuw woongebouw op Strijp-S in Eindhoven: plaats voor 36 appartementen én kantoor Trudo

FOMO 040-festival, geld en jongeren gaan hand in hand

EINDHOVEN - De tweede editie van het FOMO 040, dat dit weekend plaatsvond, had als thema ‘Jongeren en Geld’. FOMO 040 is een gratis festival en actie-onderzoek uitgevoerd door Cocosmos, op initiatief van de gemeente Eindhoven en is speciaal bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar oud.