Veel klanten klagen over kraskaartenactie van Albert Heijn: ‘Ik erger me dood’

,,Wel reclame maken, maar niet de producten op voorraad hebben. Ik erger me dood aan de hele gang van zaken”, zegt Van Bree. Met zijn drie kraskaarten kan hij aardbeien, zakjes thee en knijpyoghurt ophalen bij de supermarkt. ,,Maar het is niet op voorraad. Ik was eerst bij het filiaal in Woensel, daar was het schap leeg. Een medewerkster kon me ook niet helpen. Vervolgens ging ik naar een XL-winkel, maar ook daar lagen de producten niet in het schap. Toen werd ik boos en ben ik maar naar huis gegaan.”