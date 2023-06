Veel vragen over ondergrondse ‘snelweg’ door Peel voor vervoer gevaarlijke stoffen: ‘Je wilt nog rustig kunnen slapen straks’

Mondharmo­ni­ca­vir­tu­oos te gast bij Philips Harmonie in muziekki­osk

EINDHOVEN - ‘Music from the Movies’ heet het gratis toegankelijke programma dat de Philips Harmonie zondagmiddag 25 juni brengt in de Wim van Doornemuziekkiosk in Eindhoven. Mondharmonicavituoos Hermine Deurloo is als solist te gast.