Veelbesproken speeltuin in Best nóg eens op de schop: zandbak verplaatst, kabelbaan helemaal weg

BEST - De zandbak wordt verplaatst, de kabelbaan moet helemaal wijken. De gemeente Best laat de populaire en veelbesproken speeltuin in de wijk Dijkstraten opnieuw aanpassen. ,,Helaas geen uitkomst waar iedereen tevreden mee is.”

De speelplek aan de Klompenlei houdt de gemoederen al langere tijd bezig, vanwege de geluidsoverlast voor bewoners van twee huizen die aan drie kanten worden omringd door speeltoestellen.

Dat terwijl de oorspronkelijke plannen voor de straat heel anders waren: daarin stonden nog vier woningen ingetekend met daarachter een wadi, een ‘groene greppel’ die tijdelijk kan vollopen met water. Het in plaats daarvan neerzetten van een speeltuin, kwam volgens de bewoners drie jaar geleden als een volslagen verrassing.

Quote Vanwege veilig­heids­ei­sen komen er van eind april tot half mei bouwhekken op de huidige en nieuwe locatie van de zandbak Gemeente Best

Eerder werd om die reden al een geluidsscherm - een zogeheten ‘green wall’ - om de huizen gezet en staan diverse toestellen nu op ruimere afstand. De bewoners en wijkgenoten opperden bovendien om de kabelbaan een paar honderd meter te verplaatsen, naar het voetbalveldje tussen de Ringweg en de Effer.

‘Geen overeenstemming in de wijk’

Dat stuitte echter op verzet van bewoners van de laatstgenoemde straat. Eerder viel ook de Kloofhamer al af als mogelijke plek. ,,Binnen de wijk bleek er geen overeenstemming over beide locaties”, concludeert het college van burgemeester en wethouders nu. In een recente brief aan de buurt stelt het dat het ‘helaas niet is gelukt om te komen tot een uitkomst waar iedereen tevreden mee is’.

De kabelbaan wordt nu eind april verwijderd, net als de palen met baskets in speeltuin. Die komen dan terecht op de gemeentewerf. ,,We gaan kijken of herplaatsing op een andere plek in Best mogelijk is.” De zandbak - die tijdelijk wordt afgezet met bouwhekken - ‘verhuist’ naar de hoek van de speeltuin, bij de Koppelboor. ,,Vanwege veiligheidseisen komen er van eind april tot half mei bouwhekken op de huidige en nieuwe locatie.”

Kosten en evaluatie

Het Bestse college schatte eerder dat alle aanpassingen, maatregelen en andere projectkosten in totaal zo'n 260.000 zouden kosten. Dat bedrag valt nu mogelijk wat lager uit, bijvoorbeeld vanwege het niet herplaatsen van de kabelbaan.

Op een later moment volgt nog een evaluatie over de kwestie. De gemeenteraad vroeg daar eerder ook al om. ,,Hierin komen onderwerpen aan bod zoals het verloop van de bewonersparticipatie en het voorkomen van geluidsoverlast”, aldus een woordvoerder van de gemeente. ,,De uitkomsten gebruiken we bij de aanleg van toekomstige speeltuinen in Best.”