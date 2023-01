Veldhovens raadslid Van Hulst bij rechtbank lijnrecht tegenover ‘eigen’ gemeenteraad

Gerald Vanenburg vertelt wat hij met Mohamed Ihattaren heeft meegemaakt: ‘Hij heeft altijd wel iets’

Voormalig topvoetballer Gerald Vanenburg heeft zich maandag uitgebreid uitgelaten over de periode dat hij met voormalig PSV-talent Mohamed Ihattaren bij Ajax heeft gewerkt. ,,Hij heeft altijd wel iets”, vertelde techniektrainer Vanenburg, die zich in het tv-programma Rondo zeer kritisch uitliet over de manier waarop Ihattaren met zijn talent omspringt.

7:29