Veldhovense apotheek Alphega slachtoffer van inbraak: ‘geen medicijnen meegenomen’

Knokker Bogaers blij met weer een kans, bij een FC Eindhoven dat de kansen juist laat liggen

Met een punt bij Jong AZ gaat FC Eindhoven de interlandperiode in. Even rust, al had er voor Pieter Bogaers gewoon doorgevoetbald mogen worden. De Tilburger die op meer hoopte dit seizoen, stond vrijdag weer eens in de basis. ,,Ik gooi weleens een deur dicht, maar knok me altijd terug.”