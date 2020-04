Verbod op uitverkoop lijkt vooral papieren tijger: ‘Wie gaat dit controleren?’

Eindhoven - Uitverkoop, mid season sale, summersale of najaarskorting. Ronkende spreuken prijken tegenwoordig bijna het hele jaar door op de etalages van winkels. Winkeliers hollen van uitverkoop naar uitverkoop in de hoop zoveel mogelijk klanten te trekken.



Als het aan de Tweede Kamer ligt, komt er in deze coronacrisis echter tot 1 juli een verbod op uitverkoop. Dat zou gelden voor (online) winkels in de non-foodsector, zoals kleding en schoenenwinkels. Een maatregel om kleinere winkeliers te beschermen tegen de grote ketens. Omdat veel winkels door de coronacrisis grote voorraden hebben zouden ze deze anders voor dumpprijzen kunnen aanbieden.



,,Een sympathiek voorstel, maar ik geloof niet dat het echt gaat helpen’’, stelt Arnold Raaijmakers van kledingwinkel Vielgut aan de Nieuwe Emmasingel in Eindhoven. ,,Vooral het handhaven lijkt me een groot probleem. De grote ketens verzinnen toch wel iets om hun handel goedkoper aan te bieden. Waardecheques voor vaste klanten of gewoon de prijzen verlagen zonder het een aanbieding te noemen.’’