Verdacht pakketje bij beschoten shishalounge in Eindhoven blijkt explosief te zijn

UpdateEINDHOVEN - Aan de Tongelresestraat in Eindhoven is maandagochtend waarschijnlijk geschoten op shishalounge Number One. Ook is bij de zaak een explosief aangetroffen. De politie heeft de omgeving afgesloten. Vorig jaar vond er nog een politie-inval plaats bij Number One.

Specialisten van de politie doen ter plaatse onderzoek. Enkele honderden meters van de straat zijn daarom afgezet met linten. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is rond 12.00 uur ook ter plaatse gekomen. Nadat er zo'n twee uur onderzoek is gedaan, is vastgesteld dat een verdacht pakketje inderdaad een explosief is. Het explosief wordt nu ontmanteld met een explosievenrobot (zie afbeelding).

Volledig scherm Een robot van de EOD om een explosief te ontmantelen. © Fotopersburo Bert Jansen

De politie laat weten nog op zoek te zijn naar de eigenaar van Number One. De eerste melding van het incident was maandag rond 10.50 uur. Iemand zag kogelgaten zitten in het raam van het café. Uit eerste onderzoek ter plaatse blijkt dat er inderdaad waarschijnlijk op het pand geschoten is.

Omwonenden uit hun huis

Omwonenden zijn uit voorzorg uit hun huis gehaald. Een deel staat rond het middaguur op straat, een ander deel wordt opgevangen in friture Thijsco. Daar wordt hen koffie aangeboden.

Verschillende bewoners van de straat dachten bij de knallen in de nacht van zondag op maandag zelf aan vuurwerk. Volgens hen was Number One al een hele tijd dicht.

Al eerder politie-inval

De shishalounge aan de Tongelresestraat werd ruim een jaar geleden al eens verrast met een politie-inval. Dat gebeurde toen na een melding van een opstootje in het loungecafé waarbij mogelijk een vuurwapen betrokken zou zijn. Politie schaalde groot op en trof bij aankomst een overvol café, in strijd met de coronaregels.

Bij de politie in Eindhoven zijn er sowieso al zorgen om de ontwikkelingen rond waterpijpcafés. In 2019 en 2020 werden ook al meerdere shishalounges in de stad beschoten.

