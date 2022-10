Verdachte aangehouden voor mogelijke schietpartij in huis in Dommelen

Eindhoven­se band Mac Taple speelt voor de derde keer in de Cavern, het thuishonk van The Beatles in Liverpool

EINDHOVEN - Rock-'n-roll band Mac Taple uit Eindhoven speelt voor de derde keer in de beroemde Cavern Club in Liverpool. De band staat zaterdagmiddag op het podium in het voormalige thuishonk van The Beatles.

28 oktober