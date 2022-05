Verdachte in misbruikzaak had seks met oppaskind van twee jaar: ‘Het had nooit mogen gebeuren’

Buschauf­feurs gaan zaterdag staken, busvervoer in de regio waarschijn­lijk groten­deels plat

EINDHOVEN - Vanwege een staking onder buschauffeurs rijden er zaterdag mogelijk geen of nauwelijks bussen in deze regio. Vakbond FNV verwacht dat een groot deel van de stadsbussen van Hermes niet rijdt en dat ook streekbussen zaterdag in de hangar blijven staan.

20 mei