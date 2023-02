Vergaderen zonder pottenkijkers? Ik wil weten hoe de politiek z’n worstjes draait

MET VIDEO Van Nistel­rooij gelooft nog in kansen van PSV tegen Sevilla: 'Gaan er potverdik­ke tegenaan'

PSV gelooft dat tegen Sevilla FC nog altijd een stunt mogelijk is, donderdagavond. De Eindhovenaren moeten in het Philips Stadion een 3-0 achterstand in zien te lopen, voor een vol Philips Stadion. ,,We gaan er potverdikke tegenaan”, zei trainer Ruud van Nistelrooij woensdag onder anderen, in reactie op de vraag of PSV na twee tegenslagen door een stuk somberheid heen moet.