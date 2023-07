Vergrootglas op gezinnen in Helmond die gebukt gaan onder herhaaldelijk huiselijk geweld

Zomerserie Wim Daniëls deed in Zuid-Ko­rea energie op voor volgend boek: ‘Je hoeft er niet op je hoede te zijn’

EINDHOVEN - Hoe brengen cultuurmakers het liefst de zomer door? In deel 1 van onze serie De Aanbeveling van: Wim Daniëls, schrijver, theatermaker en tv-presentator. ,,Ik ben zelf met mijn ouders in mijn jeugd nooit op vakantie geweest. Want ze gingen niet.”