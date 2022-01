Vermiste kat Kosso werd voor een tientje verkocht via Marktplaats en kwam in Boekel terecht

video Peperdure Lamborghi­ni aangesto­ken na knallende ruzie op straat, auto van bijna drie ton gaat verloren

EINDHOVEN - De Lamborghini die in de nacht van donderdag op vrijdag afbrandde in Eindhoven is aangestoken na een knallende ruzie op straat. Dat blijkt uit gesprekken met getuigen. ‘Ik zag iemand iets brandends onder de auto gooien en even later was er enorme ontploffing.’

