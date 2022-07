Vermoorde Marly uit Best was niet verzekerd voor uitvaart, inzamelingsactie na dubbele moord in België

EINDHOVEN - Afgelopen week werd de in Best opgegroeide Marly samen met haar neef Witte vermoord in België, nu zamelt de familie geld in voor haar uitvaart. Mocht er geld overblijven, dan wil haar broer dat gebruiken om stalking tegen te gaan.

‘Achteraf denk je altijd anders, maar een jonge moeder van 35 jaar zou zich niet druk moeten hoeven maken of ze wel of geen uitvaartverzekering heeft. Marly had dat helaas niet’, schrijft Tony Schapendonk als bericht bij een inzamelingsactie voor haar uitvaart. ‘Afgelopen maandagnacht zijn mijn zusje en haar neef in haar eigen huis vermoord.’

Dat gebeurde in het Belgische dorpje Geistingen, net over de grens bij Weert. Dinsdagochtend werd haar ex-vriend opgepakt in Eindhoven. Sinds de relatie tussen de twee een paar weken geleden op de klippen liep, zou hij haar hebben lastiggevallen. Gestalkt. Marly riep de hulp in van haar neef Witte van de Sande omdat ze zich niet veilig voelde. Uiteindelijk werden zij allebei doodgeschoten.

Quote We kunnen onder andere het spaargeld van Marly gebruiken, maar dit zouden we liever in een fonds stoppen voor haar 8 jaar oude dochtertje Tony Schapendonk

De familie van Marly wil voor de uitvaart niet het geld gebruiken dat zij door de jaren heen heeft gespaard. ‘Dit zouden we liever in een fonds stoppen voor haar 8 jaar oude dochtertje’, schrijft haar broer. Het streefbedrag van de inzamelingsactie is 12.500 euro. Daar is donderdagmiddag al 1000 euro van binnengehaald.

Stalking tegengaan

Tony Schapendonk wil zich ook gaan inzetten om stalking tegen te gaan. Hij schrijft: ‘Mochten we het bedrag niet helemaal nodig hebben, dan wil ik het gaan gebruiken voor een stichting die er alles aan gaat doen om stalking tegen te gaan, te voorkomen en eventuele nabestaanden te kunnen helpen in begeleiding en ondersteuning.’