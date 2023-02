Vertraging voor bouw tijdelijke units voor basisschool De Achtbaan aan de Argentanlaan in Eindhoven

EINDHOVEN - Basisschool De Achtbaan krijgt een tijdelijk onderkomen in units op het grasveld voor de Argentanlaan voordat de school in de nieuwbouw aan de Fransebaan kan trekken eind dit jaar.

De sloop van basisschool De Achtbaan op de Fransebaan in de wijk Achtse Barrier is klaar. De nieuwbouw op het braakliggend terrein kan gestart worden zodra de vergunningen rond zijn. Waarschijnlijk lukt dat niet meer op tijd (voor einde van deze week). Daardoor is de nieuwe school niet klaar eind dit jaar. En dus kan de verhuiswagen pas rond carnavalsvakantie van volgend jaar besteld worden.

Voordat het zover is gaat de school van de locatie Normandiëlaan naar tijdelijke units op de Argentanlaan. Maar ook daarvoor is de vergunning nog niet verleend.

Plannen voor scholen grijpen in elkaar

De Achtbaan is sinds 2018 een fusieschool van de bassischolen Gunterslaer, aan de Normandiëlaan, en KlimWijs aan de Fransebaan. De groepen een tot en met acht van de Gunterslaer zijn op de Normandiëlaan gebleven. De groepen van Klimwijs zitten tijdelijk in een oude school op de Calaislaan, omdat hun oude school afgebroken moest worden om plaats te maken voor de nieuwe. Zo grijpen de plannen voor de scholen in elkaar.

De voormalige basisschool De Achtbaan aan de Fransebaan in Eindhoven is al gesloopt. © DCI Media

,,Alles is gefuseerd, de ouderraad, de medezeggenschapsraad, leermethodes en projecten. Maar het was niet wenselijk voor de kinderen om tussentijds naar een andere locatie te verhuizen”, aldus directeur Brigitte Duysens. In eerste instantie zou het gaan om een paar jaar. In de tijd van de fusie was er sprake van dat de nieuwbouw in 2020 klaar zou zijn.

De verhuizing van de kinderen van de Normandiëlaan naar de Argentanlaan stond gepland voor de komende carnavalsvakantie. De school aan de Normandiëlaan moet namelijk afgebroken worden voor de bouw van het nieuwe spilcentrum voor basisschool De Klapwiek, ook gelegen in de Achtse Barrier. ,,Verhuizen in die vakantie is niet realistisch. Dat gaan we niet halen. Ook hier lopen nog vergunningsaanvragen voor.”

De voorbereidingswerkzaamheden voor het plaatsen van de units op de Argentanlaan zijn dus ook nog niet gestart. Bewoners zijn wel ingelicht over de bouwplannen. ,,Er zijn wel zorgen bij omwonenden over de verkeerssituatie die ontstaat. We plaatsen de ingang op de Argentanlaan, zodat er zo min mogelijk overlast is. En we zijn bezig met een zoen-en-zoefzone op de Fransebaan. De conciërge komt daar te staan om de kinderen op te vangen en richting school te begeleiden.”

En dan is het wachten op het nieuwe spilcentrum aan de Fransebaan. Hier kiest De Achtbaan met Spil-partner Little Jungle voor de kinderopvang voor een schoolgebouw met meer leer- en ontwikkelmogelijkheden voor de kinderen. ,,We kijken er naar uit dat we niet meer op twee plaatsen zitten, maar op één plek’ om onderwijs voor de toekomst te kunnen geven”, aldus Duysens.