Vervalsen vingerafdrukken komt hard aan in uitvaartbranche: ‘Dit zijn de rotte appels, daar moeten we vanaf’

EINDHOVEN - Het nieuws over de mogelijk vervalste vingerafdrukken bij Dela is hard aangekomen, ook in de uitvaartbranche.

Een smet op de branche. Een aanval op de integriteit van uitvaartverzorgers die met veel aandacht, zorg en toewijding werken aan een respectvol rouwproces voor nabestaanden van overledenen. De reacties in de uitvaartwereld op het nieuws dat er mogelijk gewerkt wordt met vervalste vingerafdrukken om herdenkingssieraden van te maken, liegen er niet op: het nieuws is hard aangekomen.

,,Dit zijn de rotte appels in de branche. Daar moeten we vanaf”, zegt de Helmondse uitvaartverzorger Frits Spierings. ,,Inderdaad, die moeten hard aangepakt worden", zegt ook zijn dochter Lieke, die samen met haar vader in het bedrijf zijn. ,,Hiermee wordt het vertrouwen aangetast in de uitvaartverzorgers in zijn algemeenheid. Dat kunnen we niet hebben. Vertrouwen is juist de basis onder het werk dat wij doen.”

Radioprogramma Radar onthulde zaterdag dat bedrijven die in opdracht van het Eindhovense uitvaartconcern Dela werken in een aantal gevallen vervalste vingerafdrukken van overledenen hebben geleverd aan Dela,. De corporatie bood vervolgens nabestaanden herdenkingssieraden aan die met die vervalste afdrukken zouden worden gemaakt.

Dela-directeur Edzo Doeve reageerde in deze krant geschokt op het nieuws. Hij kondigde een extern onderzoek aan naar die bedrijven waarin de onderste steen boven moet komen. Hoewel hij de schuld bij ‘onderaannemers’ legde nam hij wel de verantwoordelijkheid voor de incidenten.

Reacties

Maandagavond legde de Radar-redactie Doeve live op tv nog eens flink het vuur aan de schenen. Bij Radar waren na de uitzending van zaterdag namelijk vele tientallen verontruste reacties binnen gekomen. Allemaal van mensen die betwijfelden of hun herdenkingssierraad wel de vingerafdruk van hun dierbare bevatte.

,,,Logisch”, vindt Lieke Spierings. ,,Er zit plotseling een hele nare bijsmaak aan die sieraden. Het duurt wel weer even voor alle commotie gezakt is.” De behoefte onder nabestaanden aan tastbare herinneringen van overledenen is groot: de een kiest voor een haarlok, de ander voor een sieraad met een vingerafdruk.

,,En natuurlijk kan het wel eens gebeuren dat het niet lukt om een vingerafdruk te maken", vult vader Frits aan. ,,Een paar dagen na het overlijden is dat al moeilijk. En soms gaat het helemaal niet, een stratenmaker bijvoorbeeld heeft geen vingerafdrukken meer, hoor.” ,,Maar geef dat dan gewoon toe”, vult dochter Lieke naadloos aan. ,Ga met de billen bloot, in plaats van de zaak zo te besodemieteren en de hele branche in diskrediet te brengen. Dat kan gewoon echt niet.”

Verontwaardiging

Grote verontwaardiging ook bij Moniek de Groof van het gelijknamige uitvaartverzorgingsbedrijf met vestigingen in Beek en Donk, Deurne en Helmond en Lizet van Hove van Uitvaartbegeleiding Kempenland, gevestigd in Luyksgestel. Het is goed dat Dela probeert dit probleem grondig aan te pakken, zeggen zij in koor.

Net als bij Dela is ook bij hen de vraag naar herdenkingssieraden groot, ,,Zo'n zestig tot zeventig procent van de nabestaanden wil er een", rekent De Groof voor. ,,Het is ook gewoon een hele mooie herinnering. Waar Dela werkt met digitale vingerafdrukken, afgenomen met een draagbare scanner, maakt Van Hove nog gebruik van bolletjes was. ,,Ik hou het graag persoonlijk. Zo’n afdruk maak ik het liefst waar de familie bij is, en later maak ik daar een mal van die ik aan de familie overdraag. Een handel in sieraden, daar begin ik niet aan.”

Frits en Lieke Spierings werken al wel met een digitale scanner. Maar waar de Dela daar dertig euro voor rekent, is deze service bij hen gratis. ,,Wat kost dat nou, één zo'n handeling verrichten", zegt Frits Spierings.