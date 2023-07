Verwacht noodweer in Brabant zet streep door evenementen: hagel, onweer en zware windstoten op komst

PSV'er Ismael Saibari pakt hoofdrol bij Jong Marokko en wint Afrika Cup: middenvel­der wil langer in Eindhoven blijven

Voor Ismael Saibari was de zomer tot nu toe prachtig: de middenvelder van PSV won in de nacht van zaterdag op zondag met Jong Marokko de Afrika Cup. De 21-jarige vormgever groeide tijdens het toernooi uit tot basisspeler in de formatie, waar bijvoorbeeld ook nog Younes Taha (FC Twente) en Couhaib Driouech (Excelsior) in zaten.