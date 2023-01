Verwarde man bedreigt persoon met mes op de Hoogstraat in Eindhoven

De verdachte is vervolgens rond 10.00 uur door een arrestatieteam uit zijn woning aan de Hoogstraat gehaald. Hij is aangehouden. Een opgeroepen ambulance bleek niet nodig te zijn en kon onverrichter zake weer terugkeren. Het is niet duidelijk of het voorval ín de woning of buiten op straat heeft plaatsgevonden. Over de aanleiding van de bedreiging is nog niets bekend.