Verzakking in trottoir: voetgangers al twee jaar over drukke Vallestap

NUENEN - Volgende maand staan de hekken twee jaar op de stoep langs de Vallestap in Nuenen. Daar heeft de gemeente in maart 2021 een verzakking geconstateerd. Het is bijna normaal geworden dat lopen over het trottoir daar niet kan. En dus gaan voetgangers over de drukke weg.

Ter hoogte van huisnummer 2 – 10, maar dan aan oneven zijde, blokkeren sinds maart 2021 hekken het trottoir. Vanwege de veiligheid is het verboden voor voetgangers.

Je kunt er oversteken en aan de ‘even’ kant gaan lopen, je kunt ‘achterlangs’ via de Draviklaan waarvan de achtertuinen grenzen aan het ontoegankelijke voetpad. Maar bijna iedereen loopt die dertig meter gewoon via de Vallestap, tegen het verkeer in via de fietsstrook of slalomt tussen de hekken door over het opgebroken pad.

Veiligheid niet veranderd

Op de bewuste plek is wel iets van een verzakking te zien maar het grote probleem daaronder is niet zichtbaar. Volgens de gemeente is dat er echter wel, en niet zomaar een. Al eerder, in november 2021, berichtte het Eindhovens Dagblad over de situatie. De veiligheid is volgens de gemeente sindsdien niet veranderd.

Het probleem van de verzakking en het onderliggende gat is veroorzaakt tijdens de aanleg van de vernieuwde Europalaan en de aanleg van de riolering op de rotonde. Hier ligt een groot rioolknooppunt. Bij de aanleg is een fout gemaakt waardoor er rioolschade is die een gevaarlijke verzakking veroorzaakt. Er zit een lek waardoor de kans bestaat dat er iets weglekt waardoor de situatie nog verergert.

Quote Het probleem is op te lossen maar de oplossing gaat veel geld kosten Gemeente

,,Het probleem is op te lossen maar de oplossing gaat veel geld kosten”, geeft een woordvoerster van de gemeente aan. ,,Meerdere tienduizenden euro’s.” En dat is het volgende probleem. De vragen van wie de fout is en hoe deze heeft kunnen ontstaan, zijn nog altijd niet beantwoord.

Er zijn verschillende meningen. De gemeente legt de schuld bij de aannemer die het stelsel verkeerd heeft aangelegd. De aannemer geeft op zijn beurt aan dat er is gewerkt vanaf een hem aangeleverde tekening met daarin de fout. Het gesteggel gaat over wie er voor de hoge kosten opdraait.

Ongeveer 4 meter diep

De kosten zijn mede zo hoog omdat het probleem ongeveer 4 meter diep in de grond zit. De schade is hierdoor niet gemakkelijk te verhelpen en dat maakt het duurder.

,,Er wordt nog steeds gekeken naar het traject en naar wie aansprakelijk is. De beantwoording van deze vraag ligt al op het niveau van advocaten. Misschien moet het naar de rechter en dan duurt het zeker nog langer. Wij doen ons best om de Nuenense belastingbetalers dit te besparen. Maar als het simpel was, dan was het al lang gedaan. We hopen in ieder geval dat voetgangers een veilige route kiezen.”