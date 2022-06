Veteraan Pascal uit Eindhoven ijverde voor anjerperkje in zijn stad, en met succes

EINDHOVEN - De witte anjer is de afgelopen jaren uitgegroeid tot hét symbool voor Nederlandse militairen die zich tijdens en na WOII hebben ingezet voor vrede en veiligheid. Woensdag werd in Eindhoven een anjerperkje officieel geopend.

De geschiedenis van de witte anjer gaat terug tot 29 juni 1940. Zeven weken na de inval van de nazi’s vierde Nederland spontaan de 29ste verjaardag van Prins Bernhard. ,,In heel het land legden mensen bloemen bij standbeelden van leden van het Koninklijk Huis, net als bij het gesloten Paleis Soestdijk’’, vertelt Eindhovenaar Pascal van der Voort.

Quote Met name de witte anjer bleef voor veel mensen een teken van vertrouwen in herstel van vrede en veiligheid Pascal van der Voort

Hij diende bij de marine en nam het initiatief voor een anjerperkje in Eindhoven, zoals andere gemeenten al eerder kregen. ,,In Den Haag togen destijds duizenden naar Paleis Noordeinde om het felicitatieregister te ondertekenen. Daarop verboden de Duitsers alle uitingen van vaderlandsliefde, maar bloemen en met name de witte anjer bleef voor veel mensen een teken van vertrouwen in herstel van vrede en veiligheid.’’

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Het Eindhovense anjerperkje werd woensdag in het bijzijn van een aantal veteranen geopend. © Juan Vrijdag / DCI Media

Het perkje is aangelegd in de strook naast de ingang van het Inwonersplein in het Stadhuis. Woensdag heeft Van der Voort het samen met locoburgemeester Rik Thijs geopend, door het hijsen van de veteranenvlag, in het bijzijn van genodigden, onder wie een vijftigtal veteranen.

Waardering uitspreken

Met het initiatief wil Eindhoven de waardering voor de ruim 110.000 veteranen uitspreken die zich tijdens WOII of daarna namens Nederland hebben ingezet. Vaak voor vredesmissies op verzoek van de Verenigde Naties, maar soms ook om onze nationale belangen te verdedigen. Zoals in Nieuw-Guinea in 1962. Peter van den Dungen, inmiddels wonend in Veldhoven, was daar als dienstplichtige bij.

,,Het was Nederlands grondgebied en werd aangevallen door Indonesië. Sommige achterblijvers dachten dat wij daar vakantie vierden!’’ Zijn vrouw valt hem bij: ,,Echt niet, dat zagen wij wel toen hij broodmager thuiskwam.’’ Van den Dungen is blij met de aanleg van het perkje. ,,Het voelt als extra blijk van waardering voor wat wij voor Nederland gedaan hebben.’’

Quote Het is altijd fijn om samen met kameraden herinnerin­gen op te halen Peter van den Dungen

Overigens had Veldhoven al eerder de witte anjer op waarde geschat. ,,Daar staan ze in een grote bloembak.’’ Samen met andere veteranen wandelt hij naar het Veteranenhuis in de Smitsstraat. ,,Ja, daar kijk ik naar uit. Het is altijd fijn om samen met kameraden herinneringen op te halen. En natuurlijk ben ik zaterdag bij de Nationale Veteranendag in Den Haag.’’

Van de anjers is nu nog niet veel te zien. Op een paar na moeten de meeste nog boven de grond uitkomen. Het perkje zal worden onderhouden door leerlingen van het Yuverta College (voorheen Helicon groenschool).

Volledig scherm Pascal van der Voort op een archieffoto. © Sem Wijnhoven/DCI Media