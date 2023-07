Video van de Dag | Rik Elfrink geeft een update vanuit Oostenrijk: ‘PSV is nog lang niet compleet’

Het trainingskamp van PSV in Oostenrijk is in volle gang. De Eindhovenaren werken in Windischgarsten toe naar het nieuwe seizoen. Clubwatcher Rik Elfrink is er bij en volgt de situatie op de voet tijdens het trainingskamp.