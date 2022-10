Vier personen opgepakt bij politie-inval wietkwekerij in Eindhoven

Frits Philips Band stopt na 25 jaar: ‘We willen geen karikatuur worden’

EINDHOVEN/DEURNE - Ze speelden in honderden kroegen en zaaltjes, soms wel twee keer per week. Maar na 25 jaar is de koek op. De Frits Philips Band kapt ermee. ,,Je moet stoppen voordat je een karikatuur wordt.”

