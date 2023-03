Vierde generatie Van Boekel bracht UNA alle goeds: ‘Mijn 100ste competitiegoal zou ik nog graag maken’

De naam Van Boekel is diepgeworteld in Zeelst, nadat de familie er in 1929 vanuit Mill kwam wonen. Dat bracht UNA veel goeds, al komt er nu een einde aan de dynastie: Rob en Niek van Boekel zijn aan hun laatste seizoen bezig.