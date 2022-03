Vijf jubilarissen bij Eindhovense muziekkorpsen

Bij Stratums Muziekkorps St. Cecilia is afgelopen week Cees Moerenhout gehuldigd voor zijn 70-jarig lidmaatschap van het muziekkorps. Moerenhout speelt trompet en is op 19-jarige leeftijd, in 1952, lid geworden. Inmiddels 88 jaar beschouwt hij muziek als een goede manier om aan de gang te blijven en te blijven leven. Aan fanatisme heeft hij nog niets ingeboet.

Moerenhout is een van de trouwste bezoekers van de repetities en concerten, en hij marcheert nog steeds mee op straat. Hij vindt het geen kunst om het zo lang vol te houden: ,,Je bent lid of je bent het niet. Als het bevalt dan blijf je gewoon.”

Vier jubilarissen WMC

Bij het Koninklijk Woensels Muziekcorps (WMC) zijn vrijdag vier jubilarissen in het zonnetje gezet. Op die dag was het 75 jaar geleden dat Gerard van Haren (83) en de tweelingbroers Ad en Eduard(86) en hun broer Toon Capel (87) lid werden van het Koninklijk Woensels Muziekcorps.

Alle vier de heren hebben een behoorlijke staat van dienst. Van Haren speelde trompet en heeft jarenlang op 4 mei tijdens Dodenherdenking de Last Post gespeeld op begraafplaats De Oude Toren. Hij speelt inmiddels niet meer, maar is nog wel lid.

Ad speelt dwarsfluit in zowel het harmonieorkest als het dagorkest. Hij heeft jarenlang in het bestuur gezeten en is vicevoorzitter geweest. Zijn tweelingbroer Eduard heeft altijd in het harmonieorkest hobo en althobo gespeeld en speelt nog steeds hobo in het dagorkest. Hij is lang marsdirigent geweest en vervulde ook een bestuursfunctie.

Dagorkest

Het dagorkest is in 2001 opgericht om muzikanten die niet meer mee konden bij het harmonieorkest de gelegenheid te geven om overdag bij het WMC muziek te blijven maken. Het harmonieorkest repeteert op maandagavond, wat voor veel ouderen toch een obstakel is. Eduard en Toon geven aan ze nog steeds met veel plezier bij het dagorkest spelen; zij willen ’s avonds liever niet meer de deur uit. Het niveau van het dagorkest is overigens net zo goed als van het harmonieorkest.

Ook Toon heeft in het bestuur gezeten en speelde in het harmonieorkest verschillende instrumenten, waaronder de basklarinet. Hij speelt nu altsaxofoon in het dagorkest. Vroeger was het heel gebruikelijk dat muzikanten van een vereniging nieuwe muzikanten opleidden. Dat hebben ze alle vier met verve gedaan.