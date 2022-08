Vijfde generatie bij Bakkerij Meelmuts; ‘Brood bakken is een ambacht’

Je kunt gerust zeggen dat Wim verantwoordelijk is voor de bakkerij in de nacht met het bakken van brood, dat begint om middernacht. Of zoals Anne het omschrijft: „Hij is net een uil, hij is nooit anders gewend.” Anne is verantwoordelijk, overdag voor de dagelijkse leiding en verricht alle mogelijke hand- en-spandiensten.

Bakkerij Meelmuts werd in 1875 door de weduwe van Gerwen-Sanders in Helmond opgericht. Toen zij overleed, nam haar zoon Harrie op 17-jarige leeftijd de zaak over en vervolgens diens zoon Hein. Hein trouwde met Mien en ze kregen zeven kinderen. Al die tijd stond de bakkerij nog steeds in Helmond.

Naam van een columnist in een vakblad

Twee zonen, Wim en Marcel, namen de zaak over. Na verloop van tijd werd duidelijk dat de visie die de beide broers hadden geen gedeelde visie was en besloot Wim om zijn geluk elders te beproeven. Dit lukte en hij opende samen met zijn vrouw Elly een bakkerij op de Hooghuisstraat in Eindhoven en noemde de zaak Meelmuts, naar de naam van een column uit een vakblad. In 1987 namen ze een bakkerij over op de Tongelresestraat, de plek waar Meelmuts nu een begrip is.

Het zelfstandig ondernemerschap is er een met plussen en minnen. Anne: „Je bent overal verantwoordelijk voor, de goede en slechte dingen. Maar ik zou niet anders willen.″

Quote Een bakker zonder verstand dat geeft niet, maar een bakker zonder gevoel dat kan niet Gezegde in huize Van Gerwen

De vierde generatie, Wim en Elly komen af en toe nog wel eens langs in de bakkerij. Het blijft toch echt hun levenswerk. Wim is nog steeds een bakker in hart en nieren. De bekende quote in huize Van Gerwen is dan ook, ‘Een bakker zonder verstand dat geeft niet, maar een bakker zonder gevoel dat kan niet’.

De nachtelijke uren deren Wim Jr. niet. „Het brood bakken is een ambacht en daarbij, brood hoort brood te zijn en daar sta ik graag vroeg voor op. Ons vijfgranen brood bestaat zoals de naam zegt uit vijf granen, meer zul je er niet in vinden, ja, meel natuurlijk, maar dat is het.”

Wakker worden met nieuwe vloerbedekking

Broer en zus zitten vol met herinneringen over met name hun vader die natuurlijk overdag moest slapen. „Weet je nog die ene keer dat er nieuwe vloerbedekking gelegd moest worden en dat die mannen kwamen en riepen: ‘hé hier ligt er een te slapen’ en dat mam toen zei leg het er maar om heen, dat waterbed (dat hadden we toen) gaan we toch niet verplaatsen. Hij werd wakker en er lag nieuwe vloerbedekking.”

Of er een zesde generatie klaarstaat? „Och, misschien, helpen met de worstenbroodjes willen ze wel en zo is het bij ons ook begonnen, dus wie weet”, lacht Anne.