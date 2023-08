Vijftig jaar Catharina Ziekenhuis: minder bedden, meer innovatie en laten zien waar je goed in bent

Gaan snoeiharde rock en humor samen? Hoe klinkt een wereldbe­roem­de band na 40 jaar? Het antwoord vind je op Dynamo Metal Fest

EINDHOVEN - Past humor bij metal? Is de band Megadeth net zo snel en ruig als veertig jaar geleden? Hoe is het met Nederrock-ikoon Rudeboy? Vragen die een antwoord krijgen tijdens Dynamo Metal Fest, dit weekend in Eindhoven. Vier aanraders.