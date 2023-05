Villapark massaal in opstand tegen komst daklozenopvang, ruim honderd bezwaren: ‘Absurd hoge kosten’

met video Lang geplaagde Feyenoord­fans kijken trots vooruit naar zondag: ‘We pakken ze allemaal terug’

EINDHOVEN - ‘Feyenoorder ben je niet voor de lol’, het is een veelgebruikte kreet als een seizoen vol rampspoed de club en haar supporters weer eens treft. Tegen alle verwachtingen in kunnen ze komende zondag weer juichen. Bij winst op Go Ahead Eagles is Feyenoord kampioen.