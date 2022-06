Vlaggen gehesen op hoogste punt nieuwbouw voor Fontys Hogescholen in Eindhoven

R11 is bovendien het nieuwe centrale gebouw voor de campus met collegezalen, evenementenruimte en het restaurant. R12 is bedoeld voor praktijkonderwijs; daar is ook het zorgcentrum waar cliënten worden ontvangen door studenten. R13 is straks het thuishonk voor studenten en docenten. Inclusief R10, dat in 2020 al werd opgeleverd, is daarmee de campus klaar. De hogeschool concentreert zich in Eindhoven meer op ‘fieldlabs’, locaties dicht bij de praktijk waar studenten worden geschoold.