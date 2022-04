Vliegende start voor Oekraïense school in Eindhoven, maandag eerste schooldag voor 130 kinderen

Vraag naar testen in regio neemt sterk af; GGD sluit teststraat Eersel

EINDHOVEN - De GGD Brabant-Zuidoost ziet de vraag naar testen in de regio sterk afnemen. De GGD heeft besloten om per 6 april de testlocatie in Eersel te sluiten en de openingstijden van de testlocaties in Eindhoven en Helmond vanaf 11 april in te perken.

10:59