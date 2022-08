Vliegtuig onderbreekt start op Eindhoven Airport na botsing met vogel

Dronken automobi­list rijdt met 150 km/uur door Eindhoven, na achtervol­ging houdt politie hem aan

EINDHOVEN - Een automobilist die vrijdagnacht probeerde te ontkomen aan een verkeerscontrole in Eindhoven, is na een korte achtervolging aangehouden op de Montgomerylaan. Agenten ontdekten dat de 27-jarige man uit Helmond onder invloed was van alcohol. Dat meldt een wijkagent via Instagram.

