Vliegverkeer Eindhoven Airport tijdelijk stilgelegd door mist

Studenten Fontys zamelen weer kerstpak­ket­ten in: ‘Daardoor kreeg het initiatief meer draagvlak’

EINDHOVEN - ‘Red je kerstpakket’ is een actie waar Fontys-studenten ook dit jaar weer mee aan de slag gaan. Hun doel is zevenhonderd pakketten te verzamelen die gegeven worden aan Eindhovenaren die van het minimum moeten rondkomen. ,,Het is mooi dat het studenten inspireert iets te doen voor een ander”, zegt Mike Weerts.

15 december